Testes de covid-19 prestes a vencer terão validade estendida

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que os mais de sete milhões de testes para covid-19 armazenados em São Paulo, prestes a vencer, terão seu prazo de validade estendido.

Durante participação em congresso sobre medidas de combate à pandemia, o ministro disse que os testes foram liberados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em caráter “emergencial” e que a renovação das datas de vencimento já estavam previstas.

“Vai ser renovada essa validade, não vejo motivo para não”, disse. “Vamos ter testes normalmente para atender a demanda dos estados.”

Os novos prazos para uso dependem de aprovação da Anvisa – um relatório da Opas (Organização Panamericana de Saúde) já atestava a possibilidade de extensão.

Hoje, entre os testes armazenados, 2,8 milhões expirariam em dezembro, e outros 3,9 milhões em janeiro.

‘Não se fala mais em afastamento’, diz Pazuello

No mesmo evento, Pazuello afirmou que não se pode falar mais de lockdown ou afastamento social no Brasil. Ele argumenta que as aglomerações provocadas nas campanhas eleitorais não causaram “nenhum aumento de contaminação por covid-19”. Dados do ministério, porém, apontam uma alta de 40,8% de novos casos nas últimas duas semanas epidemiológicas, comparadas às duas semanas anteriores.