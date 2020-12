Petrobras anuncia novo reajuste de preço do gás de cozinha

A Petrobras anunciou o aumento de 5% no preço médio do gás de cozinha (GLP) a partir desta quinta-feira na venda para as distribuidoras.

No ano, o aumento do gás de cozinha já acumula um aumento médio de 21,9%.

Até a última semana de novembro, o preço médio do botijão de gás para o consumidor no país era de R$ 73,22.

O preço do gás, no entanto, não é tabelado, e os postos de venda podem praticar a tabela que quiserem.

De acordo com a Petrobrás, o aumento do preço do gás no país segue a “dinâmica de commodities em economias abertas, tendo como referência o preço de paridade de importação, formado pelo valor do produto no mercado internacional, mais os custos que importadores teriam, como frete de navios, taxas portuárias e demais custos internos de transporte para cada ponto de fornecimento.”