Sete suspeitos do mega-assalto em Criciúma são presos

Sete suspeitos de integrarem a quadrilha que aterrorizou e roubou banco na cidade de Criciúma, na madrugada de segunda-feira, foram presos ente esta quarta e quinta-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Seis deles foram presos na região sul do país. Um deles foi preso em Três Cachoeiras (RS), dois em São Leopoldo, próximo a Porto Alegre, e outros três na divisa com Passo de Torres, em Santa Catarina.

A quadrilha que assaltou o banco em Criciúma nesta segunda-feira tinha pelo menos 30 assaltantes fortemente armados. Eles bloquearam vias, fizeram reféns, atacaram o posto de polícia local e roubaram a agência do Banco do Brasil., deixando parte do dinheiro espalhado pelas ruas.

A sétima suspeita presa é uma mulher, que mora em São Paulo. Uma denúncia anônima levou a polícia até sua casa, na zona sul de São Paulo, onde os agentes encontraram malotes de dinheiro do Banco do Brasil

LEIA TAMBÉM:

Os criminosos deixaram para trás ainda 30 quilos de explosivos usados no banco. Os carros da fuga foram encontrados abandonados em uma cidade vizinha.