Paulistano terá fim de semana de muito sol e calor

Após muitos altos e baixos, o paulistano volta a ter um final de semana típico de verão, com o sol brilhando forte e as altas temperaturas da estação.

De acordo com a Climatempo, no sábado os termômetros chegam a marcar 33ºC no meio da tarde, com céu claro durante todo o período.

Já no domingo, o calor se torna ainda mais intenso, com previsão de atingir 34ºC em alguns locais da cidade. Por conta do calor intenso, existe a possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde.

O céu claro aumenta a incidência de radiação UV, aumentando a necessidade de proteção com chapéu e filtro solar.