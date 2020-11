Black Friday: aplicativos ajudam a comparar preço

Se o seu negócio nessa Black Friday é comprar, uma ajudinha extra para comparar as promoções no dia da compra não cai nada mal, não é mesmo? Selecionamos alguns sites e aplicativos que auxiliam consumidores a não cair em ciladas na sexta-feira.

Buscapé

Permite a comparação de preços em 500 lojas e mostra o histórico dos valores cobrados seis meses antes. Tem a função também de vigia do preço, que te manda notificações caso encontre boas ofertas para o produto que você selecionou. Pode ser utilizado via app ou pelo site

buscape.com.br.

Zoom

Também compara preços e mostra gráficos de como estava o valor nos últimos seis meses, para você não cair em fraudes. Disponibiliza vídeos curtos dos produtos. Tem garantidor de entrega: se você não recebeu o produto, o aplicativo tenta negociar com a loja e se mesmo assim não der certo, promete devolver o valor, com limite de R$ 5 mil. Via app ou em zoom.com.br.

Cuponeria

Está sempre querendo um descontinho a mais? O Cuponeria pode te dar uma força. O app oferece cupons com descontos de até 80% em várias redes de varejo. É possível achar ofertas também para restaurantes, cinemas e supermercados. Permite encontrar estabelecimentos próximos de sua localização com cupons. Disponível em cuponeria.com.br ou via app.

Pelando

Também indica promoções, dá alertas para produtos e fornece descontos. O diferencial é a interação com os usuários. São eles que indicam se a oferta é boa mesmo, dão dicas e opinião sobre os produtos. Do lado de cada item tem um termômetro que indica o quão “pelando”está a oferta, com base nas avaliações. Você confere a ferramenta em pelando.com.br ou via app.

Trivago

Se o seu foco nessa Black Friday é garantir uma viagem em conta para quando passar a pandemia ou para se isolar com a família, o Trivago dá uma ajuda para comparar diárias em hotéis e pousadas. Faz pesquisas também em sites de outros países. Mostra localização e permite buscas com filtros de preços. Em trivago.com.br ou pelo app.

BF Legal

Esta última dica é para você cobrar seus direitos e denunciar quem tenta empurrar falsas promoções na Black Friday. A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico criou um código de ética para os vendedores. Para conferir as lojas que aderiram ao movimento, receber promoções dos sites certificados ou fazer denúncias, acesse bflegal.com.br.