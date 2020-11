Homem salva bebê de 7 meses de incêndio no interior de SP

Um homem da cidade de Araçatuba, localizada no interior do estado de São Paulo, se tornou um herói após salvar um bebê de uma casa que estava em chamas, devido a um incêndio ocorrido na última terça-feira (17).

Segundo informações do UOL, na casa em que o fato aconteceu moravam um casal e seus dois filhos, a bebê de 7 meses e outra criança de 3 anos, porém no momento do incêndio só estava a esposa e as crianças.

Não há amplas informações de como o fogo teria iniciado, de toda forma, como se alastrou de maneira rápida, a mulher que não teve a identidade revelada pegou a criança de 3 anos e saiu correndo para a fora da casa. O grande impasse é que no desespero, ela acabou esquecendo a bebê de 7 meses dentro da residência.

Felício Alves que é vizinho da família e estava parado em frente da residência ouviu o choro da criança e com a ajuda dos vizinhos conseguiu salvá-la pela janela do quarto em que estava.

Embora tenha sido resgatada, a bebê precisou ser levada um hospital, local em que foi intubada e recebeu os cuidados devido uma queimadura de segundo grau em 70% de seu corpo. Poucas horas depois, ela teve que ser transferida para um centro médico especializado neste tipo de ferimento, em Catanduva, também no interior de São Paulo.

Agora, uma investigação que já está em andamento trabalha para identificar a causa do incêndio.