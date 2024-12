Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Áries

O passado pode retornar para ensinar que não se deve tropeçar na mesma pedra e que se deve caminhar em direção a um futuro com melhores perspectivas. É hora de saber virar a página e colher melhores frutos.

Touro

Você tem que perdoar para se preparar para as coisas boas que acontecerão em sua vida. A disposição para resolver será muito importante nesta fase para receber as bênçãos do universo e a iluminação.

Gêmeos

É hora de tomar decisões para crescer e se dar a oportunidade de melhorar emocionalmente e, assim, avançar com sucesso para todos os objetivos que você estabeleceu para si mesmo. Tenha força espiritual para que possa progredir.

Câncer

Você não pode permitir que seu caráter o domine porque você atrairá problemas com quem ama. Agradeça e perdoe para que seu coração se cure. Ao mudar de atitude, é possível seguir em frente com muito mais luz.