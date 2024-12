Confira as mensagens deste sábado (7) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O 9 de Paus no tarot convida você a uma fase de reflexão: será que está reagindo de forma exagerada? As razões para a sua irritação são realmente válidas, ou você está confundindo situações do passado com as do presente? Respire fundo e deixe que o coração guie sua resposta.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Avançar diante dos desafios sempre dá aquele frio na barriga. E o plano nem sempre vai sair perfeito. Mas, se der errado, pelo menos haverá histórias para contar! E se der certo, aí você será a inspiração para outros saírem da zona de conforto.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

No trabalho? O tarot destaca que tudo está se alinhando. Talvez um projeto novo, uma promoção ou quem sabe aquele aumento que você vem desejando. E no amor? Bem, quando você está bem consigo mesma/o, parece até que tem um ímã de boas vibrações.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

A preocupação não ajuda em nada, e só provoca ansiedade, ataques de pânico, burnout e coisas do tipo. O tarot de hoje destaca: Pare de viver no passado, pare de viver no futuro e coloque os pés no agora.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, o tarot destaca que a Lua pode fazê-lo sentir que sua vida está se movendo de forma emocionalmente intensa, com altos e baixos mais acentuados. A instabilidade se instala, e a tristeza pode surgir quase sem que você perceba. No entanto, é essencial estar atento a esses sinais.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Enquanto continuarmos presos a essas âncoras, nada de verdadeiramente belo acontecerá em nossa vida. No entanto, nesta semana, a tendência é avançar significativamente nesse processo, pois o Ás de Copas traz uma energia poderosa no campo do amor. Este arcano, por excelência, representa o sentimento maior em todas as suas formas.

