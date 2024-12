Adeus Samba! Os tênis ‘Shox’ os substituem: prometem um visual único e original

A Vogue prevê o sucesso de um novo tipo de tênis que rompe completamente com a estética slim que as tendências propunham, fazendo dos Adidas Samba as referências desse estilo que ao longo dos meses se tornou referência para os amantes da moda.

O delicado e minimalista tornou-se um dos eixos a seguir na moda, sobretudo, graças à ascensão do luxo silencioso, que, há alguns anos, começou a ser considerado como uma das tendências mais notáveis dos anos seguintes.

Foi Carolina Herrera quem terminou de fortalecer este estilo que já foi replicado por milhares de mulheres, fazendo do Adidas Samba um dos calçados mais solicitados destes meses. Mas parece que a sua ascensão poderá ser interrompida por um design arrojado da Nike, que terá precedência sobre os tênis que estiveram na moda em 2024 e que prometem aumentar a sua popularidade em 2025.

O Nike ‘Shox’ promete arrebatar a coroa do Adidas Samba

A jornalista Daisy Jones da Vogue UK prevê o sucesso do Nike ‘Shox’, isto, depois de partilhar uma anedota engraçada que se baseou apenas na observação do seu entorno dentro do escritório, e percebeu que este sapato era um dos favoritos dos seus colegas que, sem dúvida, mistura conforto com glamour.

À primeira vista, este tipo de calçado parece ser uma das opções perfeitas para sair para correr ou simplesmente praticar qualquer tipo de desporto, já que este design de Bruce Kilgore apresenta uma espécie de tênis futurista, áspero e esportivo que inclui uma plataforma isso permitiu maior salto para um corredor ao pisar na pista.

Porém, esta mesma plataforma permite maior sustentação e conforto para quem a utiliza, por isso muitas mulheres em escritórios procuram dar um toque chique a este tipo de tênis, que é uma ótima opção para quem procura um calçado que lhe permita viajar longas distâncias sem comprometer a forma como se vestem.

Como combinar o Nike Shox?

Por isso, este tipo de tênis promete ser uma nova tendência para 2025 e sem dúvida, um dos estilos que promete arrebatar a coroa do famoso Adidas Samba, então se você quer apostar nesse estilo, aqui estão alguns looks que vão te ajudar de inspiração.

Tênis Nike Shox para um visual elegante

Para um look office, combine um conjunto de terno em cores neutras que inclua blazer e calça de alfaiataria, acrescente uma camiseta básica e tênis Nike Shox. Por outro lado, se se considera mais ‘feminina’ então opte por uma minissaia, uma blusa romântica, meias compridas e estes sapatos icónicos dos anos 2000.

Tênis Nike Shox para um visual casual

Os Nike Shox são, sem dúvida, um dos estilos perfeitos para um look casual, por isso pode combiná-los com t-shirts oversized e calções de lycra com óculos de sol pretos, ou adicionar umas calças e uma sweatshirt.

Tênis Nike Shox para um visual glamoroso

Se o que você quer é chamar a atenção, combine seu Nike Shox com um vestido romântico com saia bufante e meias ou com saia jeans e moletom. Melhore o seu estilo com um look total, seja preto ou branco.