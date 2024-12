Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 12 e 26

É com postura e mente firme que você compreenderá o lado bom e o lado negativo das coisas. Entenda sempre que tudo que se perdeu, também já pertenceu: o mundo gira para todos.

Capricórnio – Cartas 25 e 6

Não fique mais com medo das mudanças, porque é evitando elas que você acaba também construindo barreiras para que as boas notícias não cheguem. Viagens no caminho.

Aquário – Cartas 21 e 1

É com muita beleza que um relacionamento será construído e firmado em sua vida. Atitudes sabias e uniões sólidas no caminho que é trilhado.

Peixes – Cartas 9 e 18

A mente voa longe e lembra daquilo que se foi. Cuidado para não buscar notícias distantes e esquecer totalmente o que está por perto.