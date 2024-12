Confira as revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (5)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (5), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A mudança está batendo à sua porta, e é hora de aceitá-la. O crescimento pode parecer estranho, mas leva a algo melhor.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Assuma o controle do seu tempo e concentre-se no que realmente importa. Use este momento para definir metas e trabalhar em direção à vida que você imagina.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A vida é cheia de reviravoltas, mas é isso que a torna emocionante. Mantenha-se otimista enquanto navega pelos altos e baixos. Cada desafio traz uma chance de crescimento e experiências inesquecíveis ao longo do caminho.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Espere o inesperado e mantenha-se flexível quando os planos mudarem. Atrasos podem frustrar você, mas também podem abrir a porta para novas oportunidades.

