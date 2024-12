Horóscopo Chinês: descubra os 5 animais que passarão por uma fase de renascimento em dezembro

Pelo menos 5 signos do Horóscopo Chinês que passarão por uma fase de renascimento neste mês do Porco de Metal. Esta fase, que iniciou com a primeira lua nova de dezembro, chega com uma energia única, marcada pela estabilidade, perseverança e conexão com a terra, embora alguns animais do zodíaco a vivenciem de forma diferente. Confira os detalhes:

ANÚNCIO

Cobra (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Para este animal chinês, esta fase pode parecer desafiadora devido à natureza direta e generosa do Porco, que contrasta com sua abordagem mais cautelosa e reservada.

Como detalhado pelo site Diário UNO, no entanto, este período oferece uma oportunidade única para a Cobra sair da sua zona de conforto e aprender a confiar mais nos outros. A energia pode ajudar a Cobra a ser mais aberta e comunicativa.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): Este signo pode sentir-se limitado sob a influência estruturada do Porco de Metal, que valoriza a estabilidade em detrimento da engenhosidade. No entanto, este mês oferece uma lição valiosa sobre equilíbrio entre criatividade e disciplina.

Ao concentrar-se em atividades que incentivam a colaboração, o Macaco será capaz de forjar alianças mais profundas.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Com seu espírito independente e às vezes impulsivo, este animal chinês pode achar a energia do Porco de Metal um pouco restritiva.

Porém, este mês pode ser transformador se o Tigre aprender a equilibrar sua coragem com prudência. A energia desta fase pode ajudar o Tigre a ser mais estratégico e ponderado em suas ações.

ANÚNCIO

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): O espírito livre do Cavalo pode entrar em conflito com as demandas de estabilidade do Porco de Metal. Este mês convida você a considerar a importância de se comprometer com metas mais estruturadas.

Ao trabalhar nessas áreas, descobrirá um novo equilíbrio entre independência e responsabilidade. Além disso, será um momento para fortalecer os laços pessoais e encontrar novas formas de expressar sua criatividade.

Cachorro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Os Cachorros podem sentir que a energia do Porco de Metal é muito indulgente e pode desafiar sua necessidade de lealdade e justiça. No entanto, este mês pode ser uma oportunidade.

Ainda de acordo com as informações, a energia do Porco de Metal pode ajudar os nativos a desenvolverem maior empatia e abertura. Aceitar essas mudanças pode levar a relacionamentos mais harmoniosos e a uma maior paz interior.

Com informações do Diário UNO AR