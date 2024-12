Você acha difícil aceitar elogios? É assim que você pode superá-lo e silenciar a voz da sua síndrome do impostor

A dificuldade em aceitar elogios é uma questão que repercute em muitas pessoas, impactando na sua capacidade de reconhecer e valorizar as próprias conquistas e que em muitos casos está relacionada à síndrome do impostor, inseguranças, baixa autoestima ou não se acreditarem o suficiente.

Um elogio, em sua essência mais pura, é um presente verbal. Contudo, em vez de aceitarmos este presente com gratidão, muitas vezes tendemos a devolvê-lo precipitadamente, ignorá-lo ou mesmo rejeitá-lo.

Para muitas mulheres, receber qualquer tipo de elogio pode se tornar um desafio por diversos motivos, como crenças culturais, inseguranças pessoais ou medos sociais. Desde cedo fomos ensinados a ser modestos ou a associar a aceitação de um elogio ao orgulho, o que não é verdade.

É assim que você pode aprender a aceitar elogios

O elogio tem efeito positivo direto na autoestima e na motivação, pois reforça o senso de valor pessoal e profissional. Ao receber um elogio, você experimenta uma sensação de reconhecimento e validação que pode aumentar sua autoconfiança e disposição para enfrentar novos desafios.

Praticar respostas simples nos prepara para aqueles momentos desconfortáveis em que nossa reação é muitas vezes impulsiva ou hesitante. Um simples “obrigado, agradeço seu comentário” é suficiente. Reconhecer o elogio com gratidão, sem minimizá-lo, mas também sem exagerá-lo, é fundamental para demonstrar um agradecimento sincero.

Reservar um momento antes de responder é fundamental. Em vez de reagir impulsivamente com uma desculpa, fazer uma breve pausa para processar o elogio permite-lhe oferecer uma resposta mais genuína e apreciativa. Agir com humildade ao receber elogios significa responder com sorriso, contato visual e palavras gentis, sem menosprezar o elogio nem exagerá-lo.

Aceitar elogios com graça e autenticidade é uma oportunidade para fortalecer a autoestima e construir conexões significativas com outras pessoas. Ao praticar uma atitude receptiva e grata ao elogio, não apenas silenciamos a voz da síndrome do impostor, mas também nos permitimos valorizar adequadamente nossos próprios pontos fortes e conquistas.