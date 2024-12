Confira as mensagens deste domingo (1°) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca que é hora de olhar para o futuro e refletir sobre o que você deseja para ser feliz. Afinal, um parceiro estável se aproximará para formalizar o relacionamento.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

A tristeza, a frustração e a desilusão fazem parte do percurso, a questão é como as integramos. Chore, coloque tudo para fora! Não guarde essas emoções dentro de si, pois elas podem se manifestar no corpo físico!

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

No amor, você continuará conquistando muitos sucessos, mas tome cuidado com a instabilidade emocional. Fique atento a possíveis roubos ou perdas. Serão dias para se renovar espiritualmente.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje indica avanços significativos na sua vida. Vamos lá! Não se coíba de ser saudavelmente ambicioso, ah, e seja flexível porque as coisas podem não acontecer exatamente como planejou. Elas nunca acontecem. Esteja aberto a outras possibilidades surpreendentes e nunca perca a capacidade de se deixar maravilhar. Isso só acontece se você deixar a Vida acontecer.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Você terá dias cheios de emoções. Haverá oportunidades de fechar projetos e promover mudanças positivas. No entanto, tenha muito cuidado com vícios.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca: Todos temos medo, todos, até os grandes e poderosos. A questão é que alguns conseguem dominá-lo e superá-lo.

Com informações do site Selfie PT