Os signos que recebem respostas com a Lua Nova em Sagitário

Um novo mês lunar começa com a Lua Nova em Sagitário que ilumina os céus em 1 de dezembro de 2024! Para alguns signos, respostas importantes podem chegar e motivar ações para a construção do futuro.

Confira quais são:

Capricórnio

Por mais intensa que essa Lua Nova em Sagitário possa ser, é preciso abraçar a energia introspectiva e descansar para poder compreender as mensagens importantes que estão chegando. Descanse e tenha um espaço para seus pensamentos e sentimentos.

Aquário

A Lua o coloca mais aberto a compreender quem é você e como se conecta com as outras pessoas ao redor. Absorva as respostas que chegam de coração aberto e não deixe o ego ou as superficialidades colocarem na defensiva.

Peixes

Sua atenção será voltada para questões de carreira e projetos que deseja realizar. Compreenda suas responsabilidades e comece a lutar pelos objetivos com os direcionamentos que chegam em sua vida com muito mais determinação.