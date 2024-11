Novembro Azul: Saiba a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de próstata, segundo especialista

Em novembro, estamos acostumados a ouvir muito sobre a campanha do ‘Novembro Azul’, movimento que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens.

ANÚNCIO

Neste ano, a campanha reforça essa importância do diagnóstico precoce da doença, destacando que a detecção antecipada pode elevar as chances de cura para até 90%.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões, totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Especialistas alertam que a prevenção é fundamental, especialmente porque a doença costuma ser silenciosa e os sintomas aparecem apenas em estágios avançados.

Segundo o urologista Dr. Roberto Bassega, os fatores de risco, como histórico familiar, dobram as chances de desenvolvimento do câncer. O profissional recomenda que homens sem fatores de risco comecem a prevenção aos 50 anos, enquanto aqueles com histórico familiar iniciem aos 40.

“O exame de toque, combinado ao PSA, aumenta as chances de detectar o câncer de próstata. Pacientes que realizam apenas a dosagem do PSA e se recusam a realizar o exame de toque, apresentam ainda 30% de chance de ter uma doença indetectável” reforça Dr. Bassega.

O preconceito em torno do toque retal é atrelado a uma cultura machista e dificulta a detecção precoce do câncer de próstata, especialmente em gerações mais velhas. A recusa em realizar o toque retal leva a diagnósticos tardios, com menores chances de cura.

ANÚNCIO

Para mudar esse cenário, as campanhas educativas são essenciais, bem como esclarecimentos quanto ao procedimento, que é considerado um exame simples e de rápida realização (aproximadamente 10 segundos).

Cuidado além do câncer

Conforme destacado pelo Dr. Vinícius Bassega, especialista em reprodução assistida, a saúde reprodutiva também precisa de atenção. Fatores como má alimentação, sedentarismo, obesidade e consumo excessivo de álcool e tabaco podem comprometer a fertilidade masculina.

O profissional reforça que 30% dos casos de infertilidade têm origem em fatores masculinos, mas o foco do diagnóstico na maioria das vezes recai apenas sobre as mulheres.

“Devemos lembrar que o congelamento de espermatozoides também é uma estratégia essencial para preservar a fertilidade, especialmente em situações que podem comprometer a saúde reprodutiva, como tratamentos oncológicos. No caso do câncer de próstata, terapias como radioterapia, quimioterapia ou cirurgia podem reduzir drasticamente a produção de espermatozoides ou até mesmo eliminá-la”, explica Dr. Vinícius.

“Por isso, é fundamental orientar os pacientes sobre a possibilidade do congelamento de seminal antes de iniciar o tratamento, o que traz a possibilidade de ter filhos biológicos no futuro”, completa.

Portanto, fique atento...

- Homens a partir dos 50 anos (ou 40 com histórico familiar) devem agendar consultas regulares com um urologista;

- Realizar o exame de toque retal e o teste de PSA são os principais passos para detecção precoce;

- Adotar hábitos saudáveis e abandonar vícios contribui não apenas para a prevenção do câncer de próstata, mas também para melhorar a saúde geral e a fertilidade masculina;

- Em casos de câncer de próstata, o homem também deve ser informado sobre a possibilidade de preservar a fertilidade, ou seja, realizar o congelamento de sêmen antes do tratamento.