Este smoothie de maçã e cenoura vai se tornar uma das suas bebidas favoritas para perder peso; confira a receita

A maçã é uma das frutas mais amadas ao redor do mundo. Conhecida por seu sabor doce e sua crocância, ela pode ser utilizada para diferentes - e deliciosas - receitas, como bolos, tortas, sucos e smoothies, por exemplo.

Contudo, o que muita gente provavelmente não sabe é que, o smoothie de maçã, quando feito com os ingredientes certos, pode se tornar uma ótima bebida para perder peso naturalmente.

Por isso, se você deseja emagrecer os quilinhos extras, abaixo mostramos como fazer um rápido e fácil smoothie a base de maçã e cenoura que pode ajudar.

De acordo com o portal Soy Carmín (onde a receita foi extraída), o suco de maçã é uma fonte conhecida de caratenóides (como a vitamina A), bem como de vitaminas C e E.

Enquanto isso, o suco de cenoura ajuda a obter caratenóides, vitaminas E e K, vitaminas B, minerais (potássio, magnésio, ferro, cobre, manganês) e fibra alimentar. Agora, confira a receita completa:

Ingredientes

- 1 maçã

- 1 cenoura

- 1 copo de água (200 ml)

Modo de preparo

Primeiro, lave e pique a maçã e a cenoura. Em seguida, coloque os pedaços no liquidificador e bata com a água. Misture até obter uma bebida homogênea. Sirva e beba sem coar na hora do lanche.

Nota: Lembre-se que, para melhores resultados de emagrecimento, é muito importante combinar o consumo do smoothie com outros hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas e uma alimentação balanceada, ambos recomendados por um profissional.