Confira as mensagens deste sábado (30) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca que talvez seja uma boa hora para fazer uma pausa, uma pausa para avaliar o rumo que a sua vida tomou. Às vezes, quando nos damos conta, já estamos longe do caminho idealizado.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Às vezes esperamos que a vida nos dê sem termos feito a nossa parte. No entanto, o tarot destaca de forma bem clara que as coisas não funcionam assim.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Assuma seus sonhos e, mais importante, assuma-se. Acredite em si! O tarot destaca: Seja criativa/o e algo bom acontecerá.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Diante dos desafios, o importante é que nunca se sinta derrotada/o, porque não existem derrotas – existem lições. A única derrota é baixar os braços e desistir, coisa que um verdadeiro capricorniano nunca fará, desde que acredite que seja o melhor para ele/a e para o mundo.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O Cavaleiro de Copas revela que um clima amoroso poderá se instalar nesta fase. Esse clima deve começar a ser sentido no seu interior; sinta essa energia amorosa em relação a si e ao mundo. Seja tolerante consigo mesmo, seja gentil consigo.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot aconselha-a/o a parar um pouco para pensar e compartimentar as diferentes áreas da sua vida. Só com uma avaliação profunda você conseguirá compreender que as soluções que procura podem ser bem mais fáceis do que imagina.

Com informações do site Selfie PT