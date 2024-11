Confira as revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (28)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (28), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

“A Carruagem” do tarot destaca que é hora de fazer mudanças radicais em seu jeito de ser. A liberdade é muito importante na sua vida, não se sinta preso a nada nem a ninguém.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta “O Imperador” do tarot destaca é hora de você melhorar e liberar o ressentimento do passado que não está deixando você seguir em frente. No campo profissional, também estará em uma fase positiva.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Prepare-se para viver uma fase cheia de surpresas e oportunidades, o universo conspira a seu favor, a carta “Ás de Ouros” é a prova disso. Você está no momento ideal para fazer uma mudança radical no campo profissional.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Prepare-se para uma fase cheia de intensidade e mudanças, o “Ás de Paus” incentiva você a assumir o controle da sua vida e atingir seus objetivos com determinação.

