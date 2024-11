Confira as mensagens deste domingo (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca: Quando estamos com uma visão positiva, enxergamos o mundo de outra forma e nos sentimos motivados a encarar tudo que pode nos trazer bem-estar.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

No amor, talvez seja necessário dedicar mais atenção ao seu parceiro (a). Tem se permitido ser amado(a)? Uma dinâmica de interdependência pode não ser saudável e o carinho deve ser mútuo.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Tenha cuidado com os possíveis exageros, pois, em algumas situações, você pode acabar falando demais e magoando os outros.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca: Se estivermos fortes, equilibrados e alinhados com nosso propósito, sempre teremos a capacidade de recomeçar do zero, mesmo após chorarmos ou nos revoltarmos com tudo a que temos direito. Depois disso, seguimos em frente com força renovada.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Devemos valorizar sem abusar do que nos é dado. O orgulho, a ingratidão e a ambição excessiva podem estragar tudo, e então teremos que recomeçar até aprender a lição.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Os sorrisos serão o melhor alimento para nutrir suas relações, e sua principal preocupação será o bem-estar das pessoas ao seu redor. Isso porque, quando estamos bem conosco mesmos, nesse estado de alma, conseguimos oferecer algo de qualidade aos outros.

Com informações do site Selfie PT