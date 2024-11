Recupere a energia com este delicioso suco natural de laranja e linhaça

A laranja é uma das frutas mais famosas do mundo. Com sabor cítrico inconfundível, ela é também bastante versátil e pode ser utilizada no preparo de diferentes delícias, como bolos, geleias, smoothies, sucos e muito mais. E o melhor: o resultado nunca decepciona.

No entanto, o que muita gente provavelmente não sabe é que, um suco de laranja, quando preparado com os ingredientes certos, é capaz de se transformar em uma excelente solução natural para recuperar a energia.

Por isso, se você deseja uma forma simples de aumentar e recuperar os níveis de energia, abaixo mostramos como preparar um simples e delicioso suco a base de laranja e óleo de linhaça para adicionar à sua dieta que pode ajudar.

De acordo com o portal Melhor Com Saúde – onde a receita foi extraída – a linhaça é considerada um alimento funcional pelas pesquisas, por ser rica em ácidos graxos, proteínas e fibras alimentares. Sendo assim, esta bebida permitirá regular o trânsito intestinal, além de fornecer energia na forma de carboidratos. Veja como preparar:

Ingredientes

- 5 laranjas

- 3 colheres de sopa de óleo de linhaça

- Meia xícara de água bem gelada

Modo de preparo

A primeira coisa a fazer é espremer as 5 laranjas para obter o suco. Em seguida, adicione o óleo de linhaça e a meia xícara de água gelada e mexa bem.

Nota: É muito importante destacar que, além da alimentação, também existem outras medidas que você pode tomar para recuperar a energia. Consulte um médico.