Confira as mensagens deste sábado (23) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Quando limpamos a nossa mente e as emoções mais elevadas superam as inferiores, a vida começa a mudar. As oportunidades surgem, as pessoas se tornam mais simpáticas conosco, e a vida flui.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

De vez em quando, é preciso reajustar os planos — como é natural! Os nossos objetivos aos 20 anos não são os mesmos aos 40 ou aos 60. Isso faz parte da vida. Por isso, é importante revisar seus planos de vez em quando.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Tudo tem um fim, e a vida é feita de ciclos. Essa é uma das maiores fontes de sofrimento do ser humano: não aceitarmos que tudo acaba. Por mais que haja juras, promessas e outras palavras ditas em momentos de paixão, a verdade é que tudo chega ao fim — inclusive os sentimentos. Isso não significa que, na hora, não os sentimos, mas eles também mudam, assim como nós mudamos.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot de hoje destaca: Aceitar a toxicidade de certas palavras ou atos também é uma decisão nossa. Mesmo nas exceções que mencionei, sempre temos uma escolha.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Todos os defeitos que possuímos podem ser transformados em qualidades, capazes de nos dar uma boa vantagem sobre a concorrência. O que não gostamos em nós mesmos pode sempre ser melhorado.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Sente que falta algo no amor? Está na hora de ter uma conversa esclarecedora e tomar uma atitude amorosa. O mesmo se aplica ao trabalho: chega de esperar. Não deixe mais suas decisões nas mãos do destino.

Com informações do site Selfie PT