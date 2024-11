Diga adeus! Os jeans que você deve parar de usar porque NÃO serão tendência em 2025

O novo ano traz consigo novas regras, principalmente no mundo da moda, onde a renovação é imparável. 2025 não será exceção, já que vários estilos icónicos de jeans ficarão no passado para dar lugar a propostas mais frescas e arriscadas.

Os próximos 365 dias trazem consigo uma mudança nas preferências do jeans, estabelecendo novas regras e tendências que definirão os rumos da moda para os novos 12 meses.

O jeans que não será tendência em 2025

Jeans skinny

Em 2025, os jeans skinny são considerados bem básicos, dando continuidade à tendência dos jeans mais largos, baggy e até cargo, com seus diversos bolsos distribuídos nas laterais.

Com a moda priorizando silhuetas largas e confortáveis, os jeans skinny simplesmente não têm lugar em um guarda-roupa moderno. O reinado do folgado prova que conforto e estilo podem andar de mãos dadas sem a necessidade de enclausurar as pernas. Embora, claro, por serem básicos que aparecem de vez em quando, não os jogue fora permanentemente.

Jeans rasgados

Embora já tenham tido seu momento de glória nas redes sociais, o jeans rasgado será considerado um crime da moda em 2025. Menos é mais: o minimalismo dita que cortes limpos e acabamentos que valorizam serão os protagonistas, deixando para trás a pele das coxas, panturrilhas e panturrilhas. outras áreas que no passado nos cativamos mostrando ao mundo.

Jeans bicolor

O jeans bicolor prometia ser uma opção trendy, mas acabou se revelando pouco funcional e muito chamativo. Em 2025, a moda prefere o jeans em tons sólidos e cortes atemporais que transmitem elegância. A simplicidade volta a ser o eixo do estilo, relegando a dualidade de cores a peças menos essenciais e mais experimentais. O mesmo se aplica ao tingimento, estamparia, bordados e outros detalhes personalizados.