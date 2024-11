Ah, o verão! Saiba a importância dos cuidados com a pele nos dias quentes da estação, segundo dermatologista

Estamos nos aproximando de uma das estações do ano mais amadas pelas pessoas. O verão, período marcado por temperaturas elevadas e dias mais longos, começa no Brasil no dia 21 de dezembro.

No entanto, é preciso destacar que, durante a estação, a pele está mais exposta a fatores como radiação solar intensa, calor, suor e umidade, o que exige cuidados específicos para mantê-la saudável e protegida.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele é o tipo mais constante no Brasil, correspondendo a 30% dos tumores malignos que são registrados anualmente.

“O sol, através dos raios ultravioletas, leva a uma alteração no DNA celular, desencadeando o câncer, que chamamos de neoplasia”, declara o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Diretor Clínico do Instituto Fraga de Dermatologia.

Os dias quentes levam também a desidratação da pele a deixando mais ressecada e mais propícia a eczemas e infecções. De acordo com o Dr. Fraga Filho, além de questões genéticas, a exposição ao sol de forma prolongada, repetida e sem a proteção adequada ainda é o principal fator de câncer de pele.

Os tratamentos variam conforme o estágio e tipo de câncer, que vão desde cauterizações, aplicações de ácido, nitrogênio líquido até cirurgia, bem mais frequente.

Além do mais, é necessário ter atenção com as pintas do corpo: “Existe uma regra para suspeitarmos da pinta, que é a regra do ABCDE:

A- Assimetria

B- Bordas irregulares

C- Cores diferentes na mesma pinta

D- Diâmetro da pinta maior que 0,6 cm

E- Evolução, se a pinta está crescendo ou não”, ensina o dermatologista.

Cuidados

Para evitar futuros problemas, é fundamental usar o protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados e frios.

Imagem Ilustrativa (pexels.com)

Vale lembrar também que o melhor método ainda é evitar a exposição ao sol em horários cujo raios ultravioletas estejam na sua maior intensidade, das 10 às 16h.

Manter a pele protegida no verão ajuda a prevenir danos como manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Além disso, cuidar da hidratação e usar os produtos certos contribuem para uma pele mais saudável e com aparência radiante.