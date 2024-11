A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta A Imperatriz

Hora de colher o resultado de algumas ações e uma gravidez também pode ser descoberta. O momento é de muita fertilidade para plantar e colher os resultados que deseja, o que deve ser aproveitado para o bem.

Virgem – Carta O Louco

Momento de maior isolamento ou distanciamento de algumas questões no mundo ou de alguém. Mantenha a mente tranquila e não desista de colocar as pendencias em ordem, por mais que uma inquietação tome conta. Quando estiver mais calmo, reflita sobre se conectar com as outras pessoas e não se afastar da realidade, isso será muito importante.

Libra – Carta A Sacerdotisa

Momento em que relacionamentos amorosos ou a autoestima e amor-próprio podem ser atrapalhados por algo. É hora de buscar ajuda se é uma questão de saúde física ou mental. Não alimente a frustração e insatisfação por muito tempo; é melhor buscar respostas e caminhos para mudar.

Escorpião– O Papa

Lidar com os aliados e escolhas feitas no passado nem sempre é fácil, pois muitas vezes a sabedoria de agora não era a mesma que motivou as ações anteriores. Seja cedo ou tarde, uma hora a conta sempre chega e não é difícil se ver diante de impasses que podem estremecer a vida e até mesmo algumas relações. Saiba encontrar a verdade e buscar o perdão se necessário para ser absolvido de pensamentos ou julgamentos que atrapalham seu emocional. Triângulos amorosos ou intrigas podem ser descobertas para ter um fim definitivo.