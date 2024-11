A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta A Morte

A vida comeca a passar por mudanças, principalmente em questões profundas e emocionais, o que trará novidades importantes para a sua vida sentimental. É preciso saber renascer, evoluir e usar o livre arbítrio com sabedoria.

Touro – Carta A Roda da Fortuna

É importante ter fé e resgatar sua força para se movimentar, pois isso é o que determinará uma transformação muito positivo em sua vida. Acredite e não se deixe mais cair em pessimismos que só atrasam a sua vida.

Gêmeos – Carta O Imperador

É hora de ter uma maior iniciativa e segurança em si mesmo para crescer. Busque um crescimento profissional com determinação, pois ele virá e também promoverá uma ascensão social. Apenas tenha cuidado para não focar somente naquilo que é superficial.

Câncer – Carta O Juízo Final

Lembre-se que a justiça irá agir em sua vida, então se algo bom foi realizado no passado, provavelmente os resultados positivos serão colhidos agora. Esteja no caminho do bem.