Penélope Cruz parece ter 30 anos com essas mechas que iluminam seus cabelos e dão frescor

Aos 50 anos, Penélope Cruz mostrou que a idade é apenas um número e que pode ficar mais espetacular do que nunca com mechas que iluminam os cabelos e o corte perfeito.

ANÚNCIO

Sua beleza anda de mãos dadas com seus looks cada vez mais aplaudidos e agora, com um longo corte de cabelo e mechas iluminadas que destacam seus cabelos bem cuidados, ela trouxe o ombré balayage de volta à moda.

Os destaques que ficam anos segundo Penélope Cruz

As mechas Balayage, também conhecidas como ombré balayage, são as responsáveis por esse efeito rejuvenescedor dos traços, técnica que dá brilho e luminosidade aos cabelos misturando sutilmente as mechas loiras com os tons castanhos.

O segredo das madeixas de Penélope Cruz está na tendência da coloração natural, onde procuramos fugir dos tratamentos agressivos e optar por produtos que realcem a textura original dos cabelos. Nesse sentido, as luzes balayage adaptam-se a todos os tipos de cabelo e embelezam qualquer idade, oferecendo contraste e brilho naturais que realçam os traços faciais.

Consiste em esfumar a mecha desde a raiz, iluminando ao longo do comprimento da mecha até as pontas e misturando com os tons naturais do cabelo.

Este processo de clareamento proporciona luz e brilho naturais difíceis de obter com outros métodos, apresentando uma transição suave entre a cor clara e a escura sem cortes radicais. Além disso, os destaques balayage são fáceis de manter, permitindo-lhes adaptar-se a diferentes tons de pele.

O que torna as mechas balayage tão especiais é a capacidade de criar um efeito de contorno no rosto, iluminando os cabelos e dando luminosidade ao rosto, realçando os traços e realçando o visual. Esse efeito rejuvenescedor é aliado a uma aparência saudável e movimento natural dos cabelos, sem a necessidade de mudanças drásticas.