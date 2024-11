Tintura loira Boho: veja como usar este tom, para iluminar o cabelo e rejuvenescer

A tintura loira boho é a tendência capilar que está em alta em 2024 se você busca iluminar os cabelos e rejuvenescer o visual de forma sutil e natural. Inspirado no estilo hippie dos anos 2000, este tom de loiro combina vários tons suaves e naturais para criar um look multidimensional e cheio de profundidade.

ANÚNCIO

É a opção perfeita para quem procura uma mudança de visual fresco, jovem e cheio de vida. Com seu estilo boêmio e casual, confere luminosidade e dimensão aos cabelos, criando um efeito radiante e de verão que durará todo o ano.

Como é a tintura loira boho que está em alta

Segundo os especialistas da Telva, esse loiro frio, luminoso e radiante é conseguido através de mechas e descolorações completas, que se adaptam perfeitamente às tendências atuais. Celebridades como Margot Robbie adotaram esse look, demonstrando sua versatilidade e frescor.

O segredo da tintura loira boho está na leveza, movimento e fluidez. Este tom é fresco e casual, proporcionando um aspecto natural e despojado com raiz difusa e um jogo de cores quentes e frias que se misturam harmoniosamente. Para mantê-lo, recomenda-se cuidar das raízes e realizar retoques regulares para preservar sua luminosidade.

Para isso é necessário passar por um processo de clareamento com clareamento, utilizando diferentes técnicas para obter o efeito desejado. Lembre-se de que isso exigirá mais manutenção do seu cabelo.

O segredo é criar transições sutis e distribuir os destaques estrategicamente para evitar uma aparência artificial.

Na hora de escolher esse tom, é importante considerar que as loiras podem suavizar os traços, mas não embelezam a todos igualmente. Por isso, é fundamental encontrar a combinação certa de tons que realcem tanto a cor do rosto quanto a cor dos olhos, evitando que os cabelos se confundam com o tom da pele, recomendam da mesma fonte.