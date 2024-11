Adeus às saias! Esta é a nova tendência que estreia no Natal e no final do ano

Chegam as festas de Natal e Ano Novo e com elas o desespero de adquirir novas peças de roupa para essas festas. As mulheres sabem o que dizem os portais e revistas de moda sobre a tendência do final de 2024 e muitas concordam em um detalhe: saias e vestidos tradicionais não fazem mais parte dessas festas.

Sim, acontece que as tendências apontam para estilos modernos, originais e com cores muito sutis, por isso a moda acolhe calças com designs elegantes e ternos modernos, perfeitos para parecer sofisticado e confortável em celebrações.

E qual é a cor da tendência? Especialistas em moda garantem que neste Natal os holofotes serão roubados pela calça palazzo, também em tom champanhe para ficar mais elegante.

A frescura do palácio e suas origens

A calça Palazzo é uma peça de roupa caracterizada por ter cintura alta ou super alta, cós largo e caimento justo da cintura até o joelho. As pernas são muito largas e chegam ao chão, criando uma silhueta em forma de sino.

A história da moda explica que os palácios foram inspirados na moda asiática de anos atrás, quando na China antiga e em outros países asiáticos, a nobreza da época gostava de usar calças largas de seda.

Coco Chanel lançou-os na década de 1920 e foi um escândalo que surpreendeu a todos. E pouco depois vimos atrizes muito modernas – como Katharine Hepburn na década de 1930 – que os usavam.

Décadas depois, nas décadas de 60 e 70, estavam na moda em Itália, com designs fabulosos de Pucci, Galitzine e Missoni, noticia o portal CNN en Español.

Nas décadas de 60 e 70, muitos restaurantes de luxo não permitiam a entrada de mulheres de calças (como aconteceu com Jacqueline Kennedy no La Cote Basque em Nova Iorque), os palazzos foram resgatados do esquecimento e de repente resolveram esse problema. Por serem tão largas e fluidas pareciam saias ou vestidos longos, evitando assim as absurdas regras de vestimenta.

Champanhe é a cor

Já a cor tendência champanhe, segundo o portal Terra, é considerada suave e fresca e em um palazzo amplo e fluido proporcionam aquele toque de sofisticação, ideal para festas e reuniões. “Esse tom neutro permite combinações simples, destacando-se com acessórios ou blusas marcantes.”

A cor champanhe traz luminosidade e energia a qualquer look. Este tom elegante e fresco combina luxo com vitalidade, deixando qualquer look sofisticado.

Optar por calças palazzo nesta cor é uma escolha inteligente. Sua versatilidade permite brilhar com conforto e frescor em todas as comemorações, podendo também brincar com combinações com blusas em cores mais escuras que darão maior destaque à cor.