Confira as mensagens deste sábado (16) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O conselho para esta fase é: tire a capa de “salvador” ao chegar em casa e dedique-se inteiramente à sua família. Abrace-os, ouça-os. Para isso, basta reorganizar sua agenda e evitar que os diferentes campos da sua vida se misturem. Cada área é fundamental para nós e, por isso, devem permanecer equilibradas e bem definidas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Ame com naturalidade, sem complexos e sem pressa; ame o que a vida lhe traz sem tentar entender o porquê. É nessa busca racional por respostas que os sentimentos acabam se perdendo.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje pergunta: será que você não está exagerando na sua autoexclusão, seja ela física ou metafórica? Faça uma análise do que está acontecendo e volte à realidade.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Se algo não está bem no campo amoroso, o tarot indica que com confiança, respeito, romantismo e gestos de carinho, as coisas se resolverão. Essa é a tendência nesta fase.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Se há algo que precisa ser resolvido, não adie, pois essa sensação só vai crescer. Aceite essa fase mais exigente; tudo passa, e essas etapas são essenciais para nosso processo evolutivo.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Não se prenda aos detalhes pequenos; foque no que realmente importa. O que tem te preocupado? Quais são suas ansiedades? Identifique o ponto central e, em seguida, concentre-se na solução. “A questão é esta; agora, como vou resolvê-la?”

