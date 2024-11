Confira as mensagens deste sábado (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Se estiver enfrentando uma forte crise no relacionamento, pergunte-se: ainda sente amor? Se sim, lute por ele (desde que ainda haja respeito, caso contrário, já não é amor!). Lute e continue lutando. É importante sair das relações com a sensação de que fez tudo o que podia, com a consciência tranquila.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot de hoje questiona: é melhor definhar e desaparecer diante de um novo desafio, ou assumir as consequências de ter ousado agir? Qual das opções você escolheria?

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O alerta é: não se sabote no caminho para o sucesso e a felicidade. Serão dias agitados, então tente manter a calma e a paciência, evitando a raiva.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O conselho do tarot é refletir sobre sua estratégia atual: será que não está na hora de atualizá-la? Afinal, estamos sempre em constante atualização, certo? Mesmo que não sintamos, estamos.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Construir um relacionamento sólido — seja ele de amizade, profissional ou amoroso — leva tempo e exige muita dedicação. É preciso se entregar sem medo de se machucar, porque, sim, vamos nos machucar. Faz parte.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Em relação à família e aos amigos, veja se alguém pode estar precisando do seu apoio. Lembre-se: seja generoso(a) de maneira nobre. Dê de forma que ninguém perceba.

Com informações do site Selfie PT