Os melhores perfumes femininos FRESCOS para ir à academia ou fazer exercícios; eles não podem faltar na sua penteadeira

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você gosta de treinar e manter o corpo ativo, então os perfumes femininos para ir à academia também não podem faltar na sua penteadeira. Isso porque eles te deixam com uma sensação de aroma rico e frescor por horas.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as melhores opções para usar na sua rotina fitness? Confira 5 a seguir, de acordo com o portal Nueva Mujer (texto em espanhol):

Acqua di Gioia, de Armani

Este perfume é tão leve e versátil que também é recomendado para o uso diário em geral. Possui uma ótima mistura de notas cítricas como limão e notas florais como jasmim. É bastante suave e agradável de cheirar, por isso é para todas as idades.

Light Blue, de Dolce & Gabbana

Essa alternativa também é uma ótima mistura entre notas florais e frutadas como limão e maçã com bambu. Embora seja fresco, o seu aroma é duradouro e extremamente versátil tanto para homem como para mulher.

Chance, de Chanel

Floral e super elegante, este perfume é para aquelas mulheres que querem estar sempre perfeitas da cabeça aos pés. Destaca principalmente pimenta rosa, jasmim e patchouli âmbar, tornando-se uma fragrância picante, sensual e caramelada.

Aqua Allegoria, de Guerlain

Perfumes com aromas cítricos são os preferidos de muitos e é justamente isso que você receberá nesta coleção criada pela Guerlain, onde as notas de tangerina são as principais protagonistas para roubar nossos corações. A explosão floral do néroli da Calábria é outro dos seus pontos fortes.

Eternity Summer Edition for Her, de Calvin Klein

Suave, natural e romântico. Esta é a melhor maneira de descrever um dos perfumes femininos mais recomendados para ir à academia ou fazer exercícios. É um clássico que cheira a tangerina e âmbar branco.