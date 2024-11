Perfume: Essas são as melhores fragrâncias femininas INTENSAS e SEDUTORAS para sair à noite

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

No entanto, é preciso saber que, por mais que existam fragrâncias frescas e leves para o dia a dia, a história é totalmente diferente quando chega a noite. Isto porque, geralmente se trata de usar outro tipo de aroma, intenso, inebriante e até altamente sedutor.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo perfumes fortes e duradouros para sair à noite? Confira 5 a seguir, de acordo com o portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

La Belle Fleur Terrible, de Jean Paul Gaultier

Este é um perfume muito travesso e seu nome diz tudo o que você precisa saber. Com um toque de natureza selvagem, possui um aroma que incorpora flores com cheiros muito sensuais, como flor de lótus e íris. Além disso, proporciona muita profundidade com a baunilha.

Alien, de Mugler

Alien de Mugler é surpreendentemente inebriante e duradouro. É um perfume com notas de jasmim sambac, cashmeran e âmbar branco. Para aproveitar ao máximo seu aroma poderoso, pode ser derramado na técnica da nuvem. Borrife o perfume na frente e atravesse aquela nuvem aromática.

The Only One, de Dolce & Gabbana

É um perfume sexy que opta por um aroma clássico e muito feminino. Possui toques sensuais de rosas vermelhas, flores de laranjeira e baunilha preta.

De Los Santos, de Byredo

Esta é uma fragrância que parece ter nascido para a noite. É muito picante e almiscarada, e possui notas de sálvia, ameixa, óleo de esteva, ambroxan e almíscar.

Black Opium, de Yves Saint Laurent

É um dos perfumes mais intensos para usar à noite. Tem um toque rocker e quase proibido com toques de café preto, flor de laranjeira e cidra.