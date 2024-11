Está se divertindo solteiro? Conheça a razão que faz com que pessoas solteiras corram maior risco de depressão

“Tenho o direito de me comportar mal para me divertir, sou livre e agora posso fazer o que quiser. Você se diverte muito estando solteira”, diz a nova música de Shakira, e sim, mulheres que passam por uma separação e começam uma vida sozinhas têm um pico onde se sentem completamente livres, mas quando esse momento passa e chega a chamada solidão , começa outro problema, a depressão.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é um transtorno mental que nos últimos anos se tornou um problema de saúde pública global. Estima-se que cerca de 3,8% da população sofra desta condição.

As últimas pesquisas têm sugerido vários fatores que o desencadeiam e entre eles está o estado civil, solteiro, o que pode ser um risco potencial porque aumenta o sentimento de tristeza e perda de interesse nas atividades diárias.

Solteiros com 80% de probabilidade de ter depressão

A revista Nature Human Behavior publicou um estudo realizado por uma equipe de cientistas da China onde propõe que pessoas solteiras podem ter quase 80% mais probabilidade de sofrer de depressão em comparação com aquelas que são casadas.

O trabalho, que procurou examinar a associação entre esta condição de saúde mental e o estado civil, é um dos primeiros na área a considerar amostras de diferentes contextos culturais, uma vez que incluiu países ocidentais e orientais, informou o portal La Tercera.

Na investigação realizada pela Universidade Politécnica de Macau, na China, participaram 106.556 adultos de sete países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda, Coreia, China e Indonésia, que foram acompanhados durante entre 4 e 18 anos.

Do total de participantes, 22.490 descreveram sintomas depressivos. Depois de examinar os dados de cada pessoa e levar em consideração uma série de fatores, incluindo idade, sexo, escolaridade, tabagismo, índice de massa corporal e estado de saúde, a equipe identificou que pessoas solteiras tinham maior probabilidade de desenvolver esse transtorno mental.

Concluindo, as pessoas solteiras tinham 79% mais probabilidade de sofrer de sintomas depressivos em comparação com as pessoas casadas; aqueles que eram divorciados ou separados tinham 99% mais probabilidade e, finalmente, aqueles que eram viúvos tinham 64% mais probabilidade do que aqueles que eram casados.

Países ocidentais, aqueles com mais pessoas solteiras com depressão

O estudo liderado pelo investigador Kefeng Li sugere que os solteiros que apresentavam um risco significativamente maior de desenvolver sintomas depressivos eram oriundos de países ocidentais, ou seja, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Irlanda. Especificamente, tratava-se de homens e indivíduos com maior nível de escolaridade.

O estudo detalha que esta situação pode acontecer devido à forma como o sofrimento emocional é tratado em diferentes contextos culturais, que as mulheres podem ter laços sociais sólidos e que, possivelmente, aquelas com maior escolaridade enfrentam mais pressões.

O consumo de álcool e o tabagismo podem ser algumas das razões pelas quais pessoas solteiras, divorciadas/separadas ou viúvas têm maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos ao longo da vida, descreve o estudo.

Aqueles casados com influências mais positivas

Os investigadores apontam que os baixos níveis de depressão nas pessoas casadas podem ocorrer devido ao apoio social que ocorre na relação, ao melhor acesso aos recursos económicos e à influência positiva no bem-estar de cada um.

“O estudo destaca a importância de desenvolver intervenções e sistemas de apoio culturalmente sensíveis para abordar a elevada vulnerabilidade à depressão entre pessoas solteiras, particularmente aquelas com perfis de risco mais elevados por país, género e nível educacional”, observou o investigador da Universidade Politécnica de Portugal. Macau, Kefeng Li, segundo o The Guardian.

A pesquisa, reconhece a equipe, tem algumas limitações, como o fato de os dados terem sido obtidos por meio de questionários de autorrelato e de todas as pessoas que participaram serem heterossexuais.

“Isso não prova que ser solteiro causa diretamente depressão ou que casar previne ou cura a depressão”, acrescentou Li à mídia britânica. Do seu ponto de vista, a qualidade do relacionamento nas pessoas casadas também pode ser algo significativo, embora esse aspecto não tenha sido incluído nesta pesquisa.