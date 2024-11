O vestido chemise está de volta: essas são as botas que mais combinam para um look chique

No início deste ano, o vestido chemise tornou-se uma das peças estrela entre as tendências, e embora a evolução da moda seja constante, este tipo de peça volta a estar na moda para o resto de 2024, revelando, porque cada vez há mais mulheres que optam por isso.

Seja de que lado do globo você está, na estação quente ou fria, o vestido chemise é um retumbante sim, por isso se torna uma das peças perfeitas para qualquer época do ano e que vai fazer você parecer uma diva. O melhor de tudo é que você nem precisará perder muito tempo pensando no que vestir e como combiná-los, pois bastam alguns elementos para elevar o visual.

Prestes a nos despedir do ano, chegou a hora de trazer de volta a grande estrela de março para adicioná-la aos nossos looks do dia a dia, e até, para o escritório, você verá que é um estilo que não necessariamente deve ser usado para uma estação específica ou uma ocasião precisa.

Vestidos chemise com botas Pinterest (Pinterest)

Vestidos chemise serão tendência para o resto do ano

Embora este ano os vestidos chemise tenham se tornado uma das peças preferidas, é fato que é uma das peças que, independente do momento, é sempre uma boa opção, e brilha por embelezar o corpo, escondendo rolos desconfortáveis, é também confortável e muito versátil, tem muitos benefícios que você deve experimentar pelo menos uma vez.

Desta vez, especialistas em moda e sites como o Glamour, propõem a utilização deste tipo de vestido para o resto do ano, reinventando-se mais uma vez, libertando a criatividade de quem o usa e claro, explorando também o seu lado mais elegante, por isso , a forma ideal de usá-los é com botas de cano alto e estas são as que melhor se destacam.

Vestidos chemise com botas Pinterest (Pinterest)

Com que botas combinar vestidos chemise?

Se o que você busca é se destacar, vestindo um vestido chemise com botas de cano alto, é recomendável que você escolha entre uma paleta de cores marrom, bordô e preto para o seu calçado, o resto é história, você pode adicionar uma série de elementos como cintos para enfatizar sua figura, ou adicionar outras peças como coletes, suéteres, blazers, casacos e até chapéus ou óculos de sol.

Vestido chemise com botas para um look elegante

O par perfeito aprovado por Carolina Herrera é o preto e o branco, combine essas cores se procura um look elegante, neste caso um vestido camisa que só adicionou cinto e botas de cano alto. Você também pode optar por um look total, neste caso, vestido marrom e botas.

Vestidos chemise com botas Pinterest (Pinterest)

Vestido chemise com botas para um look casual

Para um look casual combine um colete ou suéter que contraste com seu vestido camisa, neste caso temos a opção branco e marrom ou preto e branco, é perfeito se você mora em ambientes nublados ou frios.

Vestidos chemise com botas Pinterest (Pinterest)

Vestido chemise com botas para um look glamoroso

Se luxo e glamour é a sua praia, então combine um vestido camisa com espartilho e botas, aqui temos um exemplo estampado com bolsa pequena, ou com detalhes drapeados.