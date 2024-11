A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta O Mago

Momento de compreender profundamente um obstáculo em sua vida que o impede de alcançar uma realização. Abra a mente e não fique estagnado, pois apenas esperar um milagre não será o suficiente.

Virgem – Carta O Hierofante

Olhe bem quem está ao seu redor, pois existe muita energia e opiniões tentando o contaminar. Tenha cuidado para não se deixar levar e correr riscos de se colocar em problemas dos quais não sairá facilmente.

Libra – Carta O Carro

É hora de ter muita atenção com a vida financeira para não passar mais por dificuldades ou evitar que algo desestabilize. Seja precavido para não se complicar ao lidar com atrasos ou gastos surpresas.

Escorpião – Carta A Estrela

Uma conexão especial surge em seu caminho para mostrar a sinceridade, a cumplicidade e a felicidade. Alguém demonstrará suas verdadeiras intenções e trará coisas ainda melhores para o seu caminho.