Dá uma olhadinha na imagem e conta pra gente: o que é que te chamou mais a atenção de primeira? Acredite, sua primeira percepção pode dizer muito sobre o seu nível de confiança nas pessoas ao redor!

O New York Post revelou que existem duas possibilidades, e o canal BrightSide, que adora esses testes de percepção, criou essa ilustração para te desafiar. Então, olha bem de novo e repare no que se destaca quando você bate o olho na imagem — é a cauda ou o focinho? Confira:

Teste visual: que você vê primeiro na foto pode revelar seu nível de confiança nas pessoas (Reprodução/YouTube)

Se você viu a cauda primeiro…

Se a primeira coisa que te chamou a atenção foi a cauda de cachorro (aquela verdinha e fofinha no desenho), é bem provável que você seja da turma mais reservada. Você costuma dar um passo atrás antes de confiar nas pessoas, né? Cauteloso(a), você prefere ir com calma e ter certeza antes de se abrir totalmente para os outros. O lance é manter a guarda lá em cima!

E se foi o focinho que apareceu primeiro…

Agora, se o seu olhar foi direto para o focinho do cachorro (que fica ali no meio do contorno verde e o fundo alaranjado), pode apostar: você é daquelas pessoas super amigáveis que adoram estar rodeadas de gente! Você tem um coração leal e protetor, e confiar nos outros parece ser algo bem natural pra você. Todo mundo adora sua vibe, e você gosta de ser o centro das atenções, né?

E aí, qual foi a sua primeira impressão? Consegue se identificar mais com a cauda ou com o focinho? Esse teste é só uma brincadeira, mas dá pra perceber como nossa percepção das imagens (e das pessoas) pode revelar muito sobre a gente!

