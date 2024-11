Adeus, manicure francesa? 5 ideias de unhas ‘milky’ para ter as mãos mais elegantes

As unhas 'milky' são elegantes, minimalistas e funcionam para qualquer evento

A manicure milky tem sido um dos designs de unhas mais populares em 2024. A tendência elegante abrange todos os designs com aspecto semitransparente em tons leitosos.

Porém, também costumam ser vistas em outras cores suaves como rosa, amêndoa, lavanda ou nude, mas sempre proporcionando aquele aspecto natural que cai dentro da moda “minhas unhas naturais, mas as melhores”.

O melhor desse tipo de manicure é que ela oferece muito espaço para brincar com estilos e designs se você procura um acabamento sofisticado, mas um pouco mais marcante.

Ideias de unhas milky para exibir mãos chiques

Se você adora esta manicure, mas não sabe como começar a usá-la, continue lendo para encontrar 5 ideias elegantes de unhas à base de leite para inspirá-la a exibi-las.

Unhas milky clássicas

Se existe uma maneira infalível de aderir à tendência das unhas milky, é seguir o básico; ou seja, apostar na versão clássica da manicure leitosa que realça a beleza das mãos.

Unhas milky clássicas

Unhas milky com glitter

Mulheres minimalistas, mas glamorosas, podem optar por uma manicure leitosa em tom morango leite, tão elegante e neutra quanto o branco e adornada com brilhos discretos.

Unhas milky com glitter

Unhas milky estilo francesinha

Outra maneira de você não errar ao experimentar unhas milky é com um design curto de manicure francesa. O resultado clássico e sofisticado combina com qualquer evento.

Unhas milky estilo francesinha

Unhas milky cromadas

As unhas cromadas não são apenas uma das tendências mais fortes, mas também uma espécie de prima das unhas milky. Portanto, uma ótima forma de usar esta última é com aquele acabamento brilhante.

Unhas milky cromadas

Unhas milky Skittle

As mais originais podem aderir à tendência das unhas milky com um design Skittle; ou seja, com cada uma das unhas num tom diferente, mas dentro da mesma paleta leitosa e cremosa.