Recado rápido dos arcanos para os 12 signos no fim de semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco durante este fim de semana.

Áries – Carta O Ás de Ouros

A energia o guiará para ter toda a força necessária para atingir seus objetivos e atrair boa sorte para sua vida. Também promete estabilidade financeira e aconselha cuidado com os investimentos:

Touro - Carta A Justiça

Você terá capacidade de superar obstáculos e alcançar o sucesso. Seu poder mental estará alto, por isso é hora de manter pensamentos positivos para conquistar o que deseja.

Gêmeos – Carta O Mago

Muita sorte em tudo que empreender e caminhos para obter um dinheiro extra. O que você tanto pediu ao universo virá, por isso seja positivo.

Câncer - Carta O Carro

Coragem para enfrentar o destino e superar qualquer problema que possa surgir nos próximos dias, Mudanças de emprego.

Leão - Carta Ás de Paus

O poder estará em suas mãos e você está no momento certo para se tornar um líder em seu ambiente de trabalho. Busque o crescimento sem medo.

Virgem - Carta A Sacerdotisa

Você nunca estará sozinho, pois sempre terá o apoio daqueles que o amam para auxiliar em qualquer situação negativa; não tenha medo e peça ajuda a eles,

Libra - Carta A Estrela

Brilho intenso para você! O universo conspira a seu favor e a boa sorte baterá à sua porta.

Escorpião – Carta O Sol

Caminhos de luz e mudanças radicais e positivas. Sua grandeza está prestes a deslumbrar a todos.

Sagitário – Carta O Louco

Hora de sair da sua zona de conforto e abraçar a aventura, pois você deve se renovar e descobrir novas facetas de si mesmo.

Capricórnio – Carta A Temperança

É hora de encontrar o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Prepare-se para crescer e alcançar novos objetivos.

Aquário – Carta O Imperador

Você deve cuidar do corpo e da mente evitando carregar peso excessivo das coisas. Hora de prestar atenção nas costas e não se lesionar.

Peixes – Carta O Eremita

Um futuro próspero! Acredite em si mesmo e alcance seus objetivos sempre com muita esperança e renovação; você verá o fim de seus problemas