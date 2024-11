Esse é o truque que celebridades baixinhas como Salma Hayek têm no armário para parecerem mais elegantes

A moda serve para ficarmos bem e até nos ajudar com aquelas inseguranças corporais que temos, como os poucos centímetros. Na verdade, existe um truque que celebridades baixas como Salma Hayek, que mal mede 1,57 metros, aplicam.

ANÚNCIO

Para projetar a imagem de ter pernas longas e estilizadas, elas não contam apenas com formas de combinar seus looks, mas com um sapato específico que têm no armário.

Qual é o truque que celebridades baixinhas como Salma Hayek usam?

O protagonista deste engenhoso truque de estilo é o calçado, nomeadamente as botas XL, que se tornam as melhores aliadas de Salma Hayek para conseguir este efeito visual tão lisonjeiro.

As botas acima do joelho ou até o meio da panturrilha criam continuidade no formato das pernas, dando a impressão de que são muito mais compridas e, portanto, fazendo com que sua altura pareça mais alta.

Este tipo de calçado é especialmente popular durante o outono e inverno, sendo o momento perfeito para experimentá-lo e aproveitá-lo ao máximo. Para potencializar ainda mais o efeito, recomenda-se combinar botas XL com roupas curtas como minivestidos, minissaias ou shorts, contrariando assim a ilusão de baixa estatura.

Se você busca maximizar os resultados, opte por botas justas, pois isso aumentará muito o comprimento visual das pernas. Esse tipo de calçado justo cria um efeito de continuidade do pé até a coxa, dando a impressão de que suas pernas são infinitas e, consequentemente, você ficará como uma modelo de passarela.

Da mesma forma, se os escolher com plataforma irá potencializar o efeito e serão mais cómodos para caminhar, pois irão proporcionar-lhe maior estabilidade. Muito bem, o truque de Salma Hayek consiste em escolher o calçado certo para criar ilusões de ótica que valorizam.