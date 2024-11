Cortes de cabelo em camadas longas para dar um formato bonito ao seu cabelo

Este ano, os cortes de cabelo em camadas longas que estavam na moda na primeira década dos anos 2000 voltaram e por bons motivos: dão forma aos cabelos, estilizam-nos e não comprometem aqueles centímetros que você tanto trabalhou para ganhar.

Além disso, são uma ótima maneira de curar o cabelo quando você tem pontas duplas ou quebradiças, para que você possa manter o penteado sem fazer uma mudança radical, algo que os amantes do cabelo XL apreciam.

Cortes de cabelo longos em camadas que estão na moda

Desfiado e em camadas

O desfiado que hoje está na moda.- Instagram

Se você não quer uma renovação tão repentina porque as camadas são algo novo para você, comece com um barbear que o ajudará a realçar seus traços e alongar o rosto.

Consiste em fazer cortes em camadas na parte frontal mais próxima do rosto e pentear com as pontas voltadas para fora para um efeito tipo cascata mais elegante. Dessa forma, você terá movimento e volume naturais.

Com franja

A franja nunca saiu da tendência de corte de cabelo, mas agora você pode combiná-la com a tendência das camadas longas para um look mais feminino e glamour.

Adicione a franja da cortina aberta sutilmente nas laterais e na ponta do cabelo. Em vez de deixá-lo liso, faça pequenas camadas que modelem as pontas para ter melhor controle delas.

Assimétrico

As camadas variadas dão volume e dimensão aos seus cabelos.- Wigs Buy.

Segundo a All Things Hair, outro dos modelos recomendados para este outono são as camadas assimétricas que ficam bem com quem usa o cabelo naturalmente e sem muito cuidado todas as manhãs.

Consiste em camadas variadas de vários comprimentos que caem de forma desigual de cima.