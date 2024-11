Confira as revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quarta de novembro

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (6), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Quando se trata de saúde, atalhos não funcionam. Concentre-se em métodos sustentáveis de longo prazo para obter os melhores resultados.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No tarot, há um alerta de que este não é o momento ideal para considerar uma mudança para uma nova casa, pois as estrelas não favorecem questões de propriedade. No campo amoroso, uma fase positiva desponta no horizonte.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca: Para aqueles em busca de amor, paciência será essencial nesta fase, mas relacionamentos existentes prosperarão.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Se você está pensando em expandir seus negócios, agora pode ser um ótimo momento para dar passos ousados. No amor, seja otimista, mas certifique-se de que seus sentimentos sejam mútuos antes de tomar qualquer decisão importante.

Texto com informações do site Hindustan Times