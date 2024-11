Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira quarta de novembro

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quarta-feira (06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Quem aluga imóveis pode enfrentar algumas tensões com os proprietários; para lidar com elas, é importante ter paciência e diplomacia. No campo amoroso, os recém-casados podem desfrutar de uma fase de lua de mel prolongada, fortalecendo ainda mais o relacionamento.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Diante dos desafios, o tarot sugere que você mantenha sua posição com firmeza, mas sempre preservando a harmonia. No campo amoroso, todas as suas preocupações tendem a desaparecer quando você dedica tempo de qualidade ao seu parceiro.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Embora o trabalho o mantenha ocupado, o apoio inabalável do seu parceiro facilitará as coisas. A presença dele oferecerá a força de que você precisa, especialmente nos momentos mais importantes.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot sugere que, neste momento, é prudente considerar o adiamento de viagens de negócios. Para casais à espera de um filho, momentos de alegria estão por vir. Para outros, um novo romance no ambiente de trabalho pode começar a florescer.

