Especialista dá dicas importantes para evitar acidentes domésticos de idosos

Na última segunda-feira, dia 04 de novembro, o cantor Agnaldo Rayol morreu, aos 86 anos, em São Paulo. De acordo com a família, a morte foi causada por uma queda no apartamento dele. O artista chegou a ser encaminhado ao Hospital HSANP, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Com isso, vemos a importância de adotar as medidas necessárias para evitar acidentes de idosos em casa, já que as consequências podem ser severas, desde dor, hematomas, fraturas e até mesmo sintomas neurológicos graves resultantes de impactos na cabeça – ou morte, como a do cantor Agnaldo Rayol.

É crucial destacar que fraturas, particularmente do fêmur, estão intimamente ligadas à osteoporose, uma condição comum entre os idosos devido à fragilidade óssea associada ao envelhecimento.

“Tais incidentes frequentemente resultam em hospitalização, cirurgia e, lamentavelmente, aumentam a taxa de mortalidade. Além disso, a qualidade de vida dos pacientes pode ser significativamente reduzida após uma fratura, pois muitas vezes requerem assistência constante”, comenta a Dra. Carolina Aguiar Moreira, endocrinologista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).

Mas o que fazer para prevenir quedas?

- É muito importante adotar precauções dentro de casa. Primeiramente, é recomendável remover tapetes escorregadios, especialmente aqueles colocados em áreas de passagem, para evitar tropeços.

- Superfícies escorregadias, como pisos de banheiro, devem ser equipadas com barras de apoio para proporcionar estabilidade aos idosos.

- Ao utilizar escadas, é aconselhável subir e descer lentamente, segurando firmemente no corrimão.

- Manter uma luz noturna acesa pode ser útil para evitar acidentes ao levantar-se durante a noite.

“Uma orientação crucial é aconselhar os idosos a evitar subir em bancos, escadas ou cadeiras para alcançar objetos elevados. Este cenário é frequentemente associado a quedas graves, especialmente fraturas do fêmur, devido à altura da queda”, explica Dra. Carolina.

“É importante ressaltar que a maioria das quedas ocorre dentro de casa, enfatizando ainda mais a importância desses cuidados preventivos”, completa.

E mais...

Além das medidas de segurança domiciliar, é fundamental promover a atividade física regular entre os idosos, pois ela fortalece os músculos e melhora o equilíbrio, contribuindo assim para a prevenção de quedas.