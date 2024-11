Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira terça de novembro

Confira aqui as revelações do tarot, nesta terça-feira (05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Esta fase promete para os estudantes, que podem se ver mais produtivos do que o normal. O tarot destaca que aqueles que buscam emprego podem finalmente garantir o tão esperado primeiro emprego.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No trabalho, aborde os desafios com confiança, pois seus esforços provavelmente serão reconhecidos. No entanto, fique atento aos colegas que podem não ter seus melhores interesses no coração e fique longe da política do escritório.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Uma mudança significativa em sua rotina pode beneficiar seu bem-estar geral. Se você tem lidado com disputas de propriedade envolvendo um parceiro de negócios, espere boas notícias nesta fase, pois uma resolução a seu favor é provável.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca que sua liderança em casa manterá todos unidos e felizes. No entanto, seja cauteloso ao viajar, pois confrontos no caminho podem surgir.

Texto com informações do site Hindustan Times