Horóscopo para alcançar novas abordagens e avançar a semana de 4 a 10 de novembro

Áries

Você começa o mês finalizando projetos. Você conseguiu juntar as peças para saber o que estava acontecendo e que não estava avançando. Você já acertou em cheio e é hora de se esforçar para alcançar seus objetivos. Não se limite a conflitos ou fofocas, concentre-se no fato de que você já tem em mãos o que precisava para investir. As birras familiares por causa da sua ausência só têm uma explicação, você trabalha pelo futuro de todos.

Touro

Você começa novembro com muito bons presságios, organizado para que o trabalho flua e você produza o que é necessário para melhorar sua economia. Os desafios que lhe são apresentados são importantes, mas você os superará com muita facilidade. A família não gosta da ideia de você sair do ninho, mas é hora de sua vida mudar completamente e isso significa se tornar independente com seu parceiro.

Gêmeos

Você está iniciando um mês complicado de trabalho porque já está na reta final do ano e deve tomar decisões para mudar o rumo da sua economia e concretizá-la. Não deixe para depois as oportunidades que você tem hoje, porque é hora de dizer sim à independência, sim à melhor remuneração, sim à melhor qualidade de vida. Com o seu parceiro os rancores não levam a nada e o melhor é virar a página do passado e seguir em frente, mas com a plena convicção de que procurou o momento certo para resolver e aceitar o erro.

Câncer

Este mês você terá que aguçar os sentidos porque encontrará alguns contratempos no local de trabalho. Alguém está esperando que o menor erro tenha a desculpa perfeita e tire aquilo pelo que você lutou. Não perca o foco, isso é seu e os frutos e o reconhecimento serão seus. Não se deixe levar por alguém voltando do passado. Quando são tomadas decisões que mudam o nosso rumo, não podemos voltar atrás, devemos continuar com todas as suas consequências e olhar para frente.

Leão

Você está passando por um momento de desentendimento profissional que não lhe permite seguir em frente. Mas algo vai acontecer no início do mês que vai dar uma guinada que vai fazer você brilhar como nunca antes. Concentração e força de vontade serão fundamentais para fazer acontecer o que você deseja. Você não vai ficar sem dinheiro, mas também não vai sobrar, então tome cuidado com seus gastos. Com o seu parceiro você deve procurar saídas porque está preso às diferenças e isso não é bom se querem construir um futuro juntos.

Virgem

Novembro será difícil porque você se encontrará em uma encruzilhada no ambiente de trabalho que o levará a tomar decisões e a levar quem está à frente. São aqueles momentos em que você não gostaria de estar, mas tem que resolver para que sua economia melhore. Ninguém mais pode ajudá-lo nessa etapa que você está prestes a dar, a não ser você mesmo. Cuidado com o ciúme, isso não ajuda em nada esse novo relacionamento que você está iniciando. Não deixe o fantasma do passado permanecer presente.

Libra

Para encontrar uma saída para esses problemas que nunca são resolvidos, é necessário procurar novas abordagens. Não vacile nem sinta que qualquer coisa que você fizer fará com que você pareça uma pessoa fraca. Pelo contrário, é preciso ter muita coragem e ter vontade de lutar para estar no topo da sua profissão. Será um mês de reflexões e ações. A vida não é só trabalho, lembre-se que é preciso dar tempo ao seu parceiro, acender a paixão. Isso é saúde mental para sua vida.

Escorpião

É o mês de se ativar e se mobilizar nos negócios para produzir e aumentar suas finanças. Você não pode ficar preso em suas emoções e ir e vir. Vire a página do que te prende, mude de estratégia e siga em frente porque você precisa resolver muitos compromissos pessoais. Pegue o touro pelos chifres com seu parceiro, pois eles estão distantes e precisam resolver divergências e ativar a paixão e a única forma de fazer isso é conversando.

Sagitário

Há alguém na sua vida profissional que faz de tudo para colocar obstáculos no seu caminho e impedir que você brilhe como tem feito até agora. Ninguém pode roubar a sua atitude positiva, a sua estrela e sobretudo a sua força para seguir em frente com cada um dos objetivos que se propôs. O que você conquistou com esforço, cuide para que possa continuar aumentando suas finanças. Alguém do passado retorna e deixa seu coração descontrolado. Pare com isso porque com amores passageiros você não chega a lugar nenhum.

Capricórnio

Acelere o trabalho porque você definitivamente precisa desesperadamente de uma pausa. Não resista a interromper sua vida profissional porque o estresse está gerando em você um problema de saúde que pode ter consequências a longo prazo. É hora de dar prioridade à sua vida pessoal, dedicar-se mais a si mesmo e resolver situações que te preocupam. Seu parceiro é o seu apoio, por isso ele merece mais atenção sua. Faça essa viagem para salvar seu relacionamento e para sua tranquilidade.

Aquário

Você inicia um mês em que deve ter muito cuidado no trabalho para não cair em situações que o levem a extremos e, além disso, tomar decisões que podem ser muito negativas para o seu progresso. Vá devagar e arme-se de paciência e tolerância para remover os obstáculos que o impedem de seguir em frente. Sua família e seu parceiro estão lá para apoiá-lo quando você precisar, então deixe de lado o orgulho de que você precisa para seguir em frente e garantir um futuro melhor.

Peixes

Esta semana você deve colocar tudo em dia, se organizar, fazer um plano de trabalho para poder seguir em frente. Estes dias serão particularmente difíceis para você se concentrar, você terá que fazer um esforço para não cometer erros que podem custar caro no futuro. Esta é apenas uma etapa que você superará com maior esforço e dedicação. Permita que sua família e seu parceiro o apoiem para que o negócio flua. A vida te ensina uma lição, então aceite isso como lição, corrija os erros e cure as feridas.