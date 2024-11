5 designs de unhas relacionados ao signo de Escorpião para usar em novembro de 2024 e esbanjar estilo

Com a chegada de novembro de 2024, começa também a temporada do enigmático signo de Escorpião, um dos mais apaixonantes e poderosos do zodíaco, por isso vale a pena conhecer os designs de unhas que serão usados nesta temporada.

De 23 de outubro a 21 de novembro, este signo de água se desenrola com toda a sua intensidade e mistério. Se você está entre os privilegiados do círculo íntimo de um Escorpião, celebre-os com esses looks.

Designs de unhas relacionados a Escorpião 2024

Unhas marrons

A cor da moda, o marrom, se funde com um toque astrológico para exibir durante todo o mês. Essas unhas vão inspirar autoconfiança e inspirar você a confiar na sua intuição, características típicas dos nativos de Escorpião.

Francesinha dupla

Para um design que reflita a dualidade do Escorpião, combine tons neutros com tons fortes numa variação da clássica manicure francesa. Pontas em preto, ou na cor de sua preferência, sobre base transparente proporcionam um contraste sofisticado e enigmático, ideal para este sinal enigmático.

Estampa de escorpião

Preste homenagem ao símbolo do Escorpião incorporando-o na sua manicure. Seja através de pequenos detalhes ou de nail art mais elaboradas, este design personalizado destaca sua conexão com o seu signo do zodíaco.

Metálico ou brilhante

Para um toque de glamour e mistério, opte por unhas metálicas ou brilhantes. Essas opções adicionam um brilho único ao seu estilo e capturam a intensidade característica do Escorpião.

Unhas Pretas

Para quem adora criar impacto, uma base suave mas ousada proporciona um toque de elegância rebelde, refletindo a dualidade da personalidade de Escorpião.

Em novembro de 2024, ouse usar um desses designs de unhas inspirados no signo de Escorpião e exalam estilo em cada gesto. Deixe que as suas unhas falem por você e reflitam a intensidade e a paixão típicas deste signo astrológico.