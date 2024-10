Melhor que Samba! Esses tênis Adidas são mais confortáveis ​​e prometem um visual elegante

Nesta altura do ano, os famosos Adidas Samba dispensam uma grande apresentação e tornaram-se no calçado mais popular de 2024, propondo um dos estilos mais sofisticados inspirados na moda retro, mas esta marca tornou-se a sua “própria competição” e um novo estilo se posiciona como o grande vencedor das tendências.

ANÚNCIO

Estamos prestes a nos despedir de 2024, e as tendências caminharam para o minimalismo, a sofisticação e aquela exploração do proibido e do inocente, daí as tendências coquete, mob wife, luxo silencioso e old money se tornarem um dos mais destaques do ano. ano.

Graças a esses estilos, as mudanças no guarda-roupa ficaram mais do que evidentes através do uso de peças de alfaiataria e calçados minimalistas, deixando o famoso Converse em segundo plano para dar lugar a tênis como os chunky, os esportivos retrô e claro , o Adidas Samba.

Porém, há um novo estilo que tirou a coroa do Samba, com formatos muito mais confortáveis e divertidos que cabem como tênis que vão estar na moda se você é um amante da moda retrô.

Tenis Adidas Spezial Pinterest (Pinterest)

Os Adidas Spezial arrebatam a coroa do Samba. Como eles são?

O tênis é o calçado básico mais confortável por excelência, é o aliado perfeito para um look que procura um estilo chique, mas que permite percorrer longas distâncias, por isso é sempre importante saber quais serão. esteja na moda.

Durante muito tempo, os Converse foram os tênis que mais venderam tanto pela sua essência casual como pela sua estética, e embora as opiniões se dividam relativamente a este tipo de calçado, é inegável que acompanhou muitas gerações.

Ser demasiado radical com estes ténis seria injusto e, na realidade, não poderiam sair de moda tão rapidamente, no entanto, a Adidas vinha captando a atenção do público com o seu Superstar, Stan Smith e agora com os modelos Samba e Gazelle, mas há é uma delas, que promete ainda mais glamour e conforto e é a ‘Spezial’.

ANÚNCIO

Tal como os seus antecessores, o Adidas Spezial é um modelo dos anos 70 que se atualizou até aos dias de hoje para captar a atenção dos amantes da moda e foi fabricado especificamente para a prática do handebol, embora com o tempo também se tenha tornado o preferido dos adeptos do futebol. É composto por camurça texturizada, colorida e solado um pouco mais grosso que o Samba.

Tenis Adidas Spezial. Pinterest (Pinterest)

Como combinar o Adidas Spezial?

Se você é um amante inveterado de tênis com essência retrô, então os Adidas Spezial são para você, lembre-se que a cor e a textura da camurça serão tendência, por isso são a opção perfeita para o seu próximo look, aqui deixamos alguns para você inspirar você.

Para um visual elegante

O look elegante com tênis sempre será composto por um bom blazer ou casaco, calça reta toda em cor neutra e um toque de cor com Adidas Spezial, mas se você gosta de vestidos, essa opção branca é ideal para você.

Tenis Adidas Spezial. Pinterest (Pinterest)

Para um look glamouroso

O look glam é um pouco mais definido e com atenção aos detalhes, combine Adidas Spezial com camisa e jeans ou jeans baggy com jaqueta biker, você vai parecer uma verdadeira diva.

Tenis Adidas Spezial Pinterest (Pinterest)

Tenis Adidas Spezial. Pinterest (Pinterest)

Para um look casual

Para um look casual, nada como usar um cardigan ou uma jaqueta biker, mesmo jeans, acrescentando alguns jeans, saias longas e tops básicos, dando por fim um toque de cor com seu Adidas Spezial.