A combinação de azuis mais intensa já vista em um tênis está no novo Nike Dunk Low Psychic Blue

A Nike continua a confiar no seu espaço seguro com a famosa linha Dunk Low. A gigante de Beaverton anuncia o lançamento dos Psychic Blue, que exibem uma combinação intensa de azuis, como raramente vimos nos tênis.

Ainda não foram lançados no mercado, mas quando chegarem certamente o farão primeiro nos Estados Unidos e depois começarão a viajar para a América Latina. Entretanto, com base nas imagens que vimos, cortesia da revista GQ, contamos-lhe tudo o que sabemos sobre o Nike Dunk Low Psychic Blue.

Há azuis por toda parte. Desde a sola, bastante fina e com detalhes forrados, apresenta-se a versão mais forte da referida cor. Depois, como que para lhe dar uma espécie de equilíbrio, temos um branco mate na entressola e no arco, que neste caso funcionam como a mesma peça.

Daí vem a intensa combinação de blues por toda parte. O corpo do calçado possui as linhas típicas do Dunk Low marcadas com couro resistente. Esta mesma parte é a que segura os atacadores e o símbolo da Nike.

Enquanto no peito do pé e nas laterais há um azul bem mais claro, beirando o azul claro, para fazer um ótimo equilíbrio de combinação de cores.

Nike Dunk Low Psychic Blue

O design lembra muito o Blue Raspberry lançado em 2022.

Quando o Psychic Blue será lançado?

A referida mídia informa que o Nike Dunk Low Psychic Blue não tem uma data exata confirmada. No entanto, eles acreditam que deverão estar no mercado na primavera de 2025 (depois de março do próximo ano).

Em teoria, esses sapatos não deveriam custar mais de US$ 120. Mas ainda temos que esperar pelos anúncios da Nike e principalmente pelos preços que os tênis chegarão para a América Latina.