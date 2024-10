Conheça a regra das três cores, o truque para se vestir bem combinando as roupas corretamente

A regra das três cores é uma técnica eficaz para conseguir looks equilibrados e sofisticados sem complicações. É uma ferramenta prática e eficaz para se vestir com estilo e coerência, permitindo explorar novas combinações sem medo de destoar.

Qual é a regra das três cores para usar em 2024?

Segundo a Vogue, a regra das três cores consiste em selecionar três tonalidades como base para as peças principais dos looks, o que garante harmonia, simplicidade e apelo visual sem sobrecarregar ou cair no caos.

Embora possa parecer extravagante misturar três cores em um mesmo look, principalmente em uma época dominada por looks totais e minimalistas, é possível adotar essa regra de forma elegante e discreta. Na verdade, pode ser realizado com cores alegres, ou equilibrando com neutros.

O segredo é escolher uma peça neutra como base sólida, como camiseta branca, jeans e blazer preto. Isso ajuda a organizar visualmente o look, dando-lhe um visual pensativo e fresco sem perder a essência pessoal.

A regra das três cores evita a saturação cromática, pois às vezes menos é mais. Ao limitar a paleta a três tonalidades, a harmonia do todo fica sempre garantida. Mesmo cores próximas do espectro, como branco, cinza e bege, também conhecido como nude, podem ser combinadas com sucesso seguindo essa premissa, aproximando o visual do conceito de look total.

O jeans é um tecido versátil e popular que se enquadra perfeitamente nessa regra das três cores, seja através do jeans ou da jaqueta. Com apenas três cores é possível criar múltiplas combinações adequadas para qualquer ocasião, do casual ao formal. Lembrar dessa regra tornará mais fácil para você escolher roupas harmoniosas e estilosas sempre que olhar seu guarda-roupa.